США звільнили Угорщину від усіх санкцій проти російської нафти та газу

Після зустрічі Віктора Орбана з Дональдом Трампом у пʼятницю Сполучені Штати надали Угорщині звільнення від американських санкцій за використання російської нафти і газу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами представника Білого дому, якого цитує Reuters, для Угорщини діятиме однорічне виключення з американських санкцій проти російських енергоносіїв.

Представник Білого дому додав, що Угорщина також зобов'язалася купувати скраплений природний газ зі США за контрактами на суму близько 600 мільйонів доларів.

Рішення щодо санкцій привітав і премʼєр Угорщини.

"Президент Дональд Трамп гарантував повне звільнення від санкцій для газопроводів "Турецький потік" і "Дружба", що дозволить Угорщині і надалі забезпечувати сім'ї найнижчими цінами на енергоносії в Європі", – написав Орбан на Х.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан прибув 7 листопада до Трампа. Повідомлялось, що він спробує добитися від США винятку для Угорщини із санкцій проти компаній "Роснефть" і "Лукойл" та підготував "масштабну енергетичну пропозицію" для США.