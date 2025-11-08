США освободили Венгрию от всех санкций против российской нефти и газа

После встречи Виктора Орбана с Дональдом Трампом в пятницу Соединенные Штаты предоставили Венгрии освобождение от американских санкций за использование российской нефти и газа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам представителя Белого дома, которого цитирует Reuters, для Венгрии будет действовать однолетнее исключение из американских санкций против российских энергоносителей.

Представитель Белого дома добавил, что Венгрия также обязалась покупать сжиженный природный газ из США по контрактам на сумму около 600 миллионов долларов.

Решение о санкциях приветствовал и премьер Венгрии.

"Президент Дональд Трамп гарантировал полное освобождение от санкций для газопроводов "Турецкий поток" и „Дружба", что позволит Венгрии и в дальнейшем обеспечивать семьи самыми низкими ценами на энергоносители в Европе", – написал Орбан на Х.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан прибыл 7 ноября к Трампу. Сообщалось, что он попытается добиться от США исключения для Венгрии из санкций против компаний "Роснефть" и "Лукойл" и подготовил "масштабное энергетическое предложение" для США.