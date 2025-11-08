У Литві кажуть, що Білорусь і далі блокує литовські ваговози на кордоні

Контрольно-пропускний пункт "Шальчинінкай" на кордоні Литви та Білорусі, де сотні литовських ваговозів чекають можливості повернутись до країни, залишається закритим.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на LRT, про це повідомив радник глави уряду Литви Ігнас Добровольський.

За словами Добровольського, у п'ятницю ввечері Білорусь відмовилася тимчасово відкрити КПП "Шальчинінкай", але Литва продовжує шукати можливості допомогти литовським перевізникам повернути своє майно.

"Литва закликає своїх перевізників збирати інформацію про зазнані збитки, які, з урахуванням юридичних можливостей, можна було б стягнути з Білорусі або контрольованих нею активів", – сказав він.

Радник премʼєрки Литви сказав, що білоруська влада продовжує створювати штучні перешкоди для литовських і європейських компаній у поверненні свого майна – вантажного транспорту з Білорусі.

"Прикордонні контрольні пункти були закриті у відповідь на гібридну атаку проти Литви, яка створила загрозу цивільній авіації, вплинула на кілька десятків регулярних рейсів і зачепила кілька десятків тисяч пасажирів", – додав Добровольський.

Після закриття кордону Литвою у відповідь на навалу метеорологічних зондів з Білорусі режим Лукашенка заборонив їхати вантажівкам з литовською реєстрацією інакше, як через закритий кордон з Литвою.

З 1 листопада Білорусь заборонила пересування своєю територією усім вантажівкам з європейською реєстрацією і зобов’язала їх стати у спеціально визначених місцях – крім тих, що везуть окремі категорії товарів або порожніми повертаються додому у країни ЄС.

На тлі рішення Литви про закриття кордону з Білоруссю велетенська черга утворилась на білорусько-польському кордоні, час очікування може сягати 4 днів.

У Білорусі заявили, що не збираються робити винятки для литовських вантажівок, які застрягли в країні.