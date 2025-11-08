В Литве говорят, что Беларусь продолжает блокировать литовские грузовики на границе

Контрольно-пропускной пункт "Шальчининкай" на границе Литвы и Беларуси, где сотни литовских грузовиков ждут возможности вернуться в страну, остается закрытым.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT, об этом сообщил советник главы правительства Литвы Игнас Добровольский.

По словам Добровольского, в пятницу вечером Беларусь отказалась временно открыть КПП "Шальчининкай", но Литва продолжает искать возможности помочь литовским перевозчикам вернуть свое имущество.

"Литва призывает своих перевозчиков собирать информацию об понесенных убытках, которые, с учетом юридических возможностей, можно было бы взыскать с Беларуси или контролируемых ею активов", – сказал он.

Советник премьер-министра Литвы сказал, что белорусские власти продолжают создавать искусственные препятствия для литовских и европейских компаний в возвращении своего имущества – грузового транспорта из Беларуси.

"Пограничные контрольные пункты были закрыты в ответ на гибридную атаку против Литвы, которая создала угрозу гражданской авиации, повлияла на несколько десятков регулярных рейсов и затронула несколько десятков тысяч пассажиров", – добавил Добровольский.

После закрытия границы Литвой в ответ на нашествие метеорологических зондов из Беларуси режим Лукашенко запретил ехать грузовикам с литовской регистрацией иначе, как через закрытую границу с Литвой.

С 1 ноября Беларусь запретила передвижение по своей территории всем грузовикам с европейской регистрацией и обязала их остановиться в специально определенных местах – кроме тех, которые везут отдельные категории товаров или пустыми возвращаются домой в страны ЕС.

На фоне решения Литвы о закрытии границы с Беларусью огромная очередь образовалась на белорусско-польской границе, время ожидания может достигать 4 дней.

В Беларуси заявили, что не собираются делать исключения для литовских грузовиков, которые застряли в стране.