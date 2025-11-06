Білорусь відмовилася пропускати литовські вантажівки та чекає, що Литва відкриє кордон

У Білорусі заявили, що не збираються робити винятки для литовських вантажівок, які застрягли в країні у зв’язку з рішенням Литви на місяць закрити кордон.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник МЗС Білорусі.

Речник згадав заяви литовської прем’єрки Інги Ругінене стосовно діалогу з Білоруссю щодо повернення до Литви вантажівок, які на момент рішення Вільнюса про закриття кордону перебували у Білорусі і не встигли повернутись.

"Нагадуємо, що рішення про закриття кордону було ухвалене виключно литовською стороною в односторонньому порядку. Білорусь не несе відповідальності за його негативні наслідки", – прокоментував він.

"Закликаємо владу Литви відновити нормальне функціонування прикордонних переходів… Цього простого й логічного рішення Вільнюса з нетерпінням очікують десятки тисяч громадян обох країн і ЄС в цілому… Про якісь вибіркові заходи не може бути і мови", – додав він.

Нагадаємо, прем’єрка Литви Інга Ругінене заявила, що Вільнюс звернеться до Білорусі з проханням пропустити близько 5 тисяч литовських вантажівок і напівпричепів, які не можуть повернутись додому через закриття кордону.

Після закриття кордону Литвою Білорусь оголосила свої контрзаходи. З 31 жовтня Білорусь заборонила їхати вантажівкам з литовською реєстрацією інакше, як через закритий кордон з Литвою. З 1 листопада Білорусь заборонила пересування своєю територією усім вантажівкам з європейською реєстрацією і зобов’язала їх стати у спеціально визначених місцях – крім тих, що везуть окремі категорії товарів або порожніми повертаються додому у країни ЄС.

На тлі рішення про закриття кордону велетенська черга утворилась на білорусько-польському кордоні, час очікування може сягати 4 днів.