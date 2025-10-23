Генсек Ради Європи шокований убивством українських журналістів на Донеччині

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе відреагував на убивство Росією працівників телеканалу Freedom Олени Губанової та Євгена Кармазіна в Краматорську Донецької області.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Берсе сказав, що "шокований і засмучений" убивством у Краматорську Губанової та Кармазіна з телеканалу Freedom, "який висвітлює роботу Ради Європи щодо підзвітності в Україні".

"Ми вшановуємо їхню мужність і підтверджуємо нашу відданість істині, справедливості та свободі преси", – додав генсек.

Журналістка Freedom Олена Губанова і оператор Євген Кармазін загинули внаслідок удару ворожого БПЛА "Ланцет" у Краматорську Донецької області.

Нагадаємо, на початку жовтня під час відрядження на сході України від удару російським дроном загинув французький фотокореспондент Антоні Лаллікан. Український фотограф Георгій Іванченко, який був поруч з ним, отримав тяжкі поранення.

Французька національна антитерористична прокуратура (PNAT) почала розслідування за фактом воєнного злочину у зв’язку із загибеллю Лаллікана.