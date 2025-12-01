Зеленський і Макрон розпочали зустріч в Єлисейському палаці

Президент України Володимир Зеленський прибув на зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Як повідомляє "Європейська правда", про це відомо з трансляцій ЗМІ з місця подій.

Макрон завчасно вийшов на ґанок Єлисейського палацу та після прибуття президента України спустився йому назустріч. Затримавшись для фото, лідери пройшли всередину.

Зустріч затрималася майже на годину – за даними ЗМІ, початково її анонсували на 10 ранку за Парижем (11:00 за Києвом).

Як повідомляли раніше у Єлисейському палаці, лідери "обміняються думками щодо умов справедливого і сталого миру, у продовження дискусій у Женеві, американського плану та тісної координації з нашими європейськими партнерами".

Окрім того, торкнуться питання гарантій безпеки для України у межах "коаліції рішучих".

Як відомо, зустріч відбувається наступного дня після перемовин української та американської команд у Флориді щодо можливих параметрів мирної угоди для завершення російсько-української війни.

Візит Зеленського відбувається лише через два тижні після попереднього, коли підписали домовленість, що передбачає купівлю до 100 винищувачів Rafale для України.

Також Зеленський оголосив, що Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T.