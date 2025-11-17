Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T

Підписана між Україною та Францією 17 листопада домовленість передбачає надання Україні у майбутньому 8 систем протиповітряної оборони SAMP-T.

Про це у понеділок повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції з французьким колегою Емманюелем Макроном.

Раніше стало відомо, що у Парижі було підписано декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання.

Зеленський деталізував, що ця домовленість означає постачання 8 систем ППО SAMP-T.

"Україна зможе отримати 100 літаків Rafale F-4, дуже сильні французькі радари, 8 систем протиповітряної оборони SAMP-T, по 6 пускових. Це для когось технічні деталі, але для нас це важливо. Кожна пускова, все це – це захист кожного життя", – розповів Зеленський.

Президент додав, що Україна працює над новим поколінням ППО SAMP-T, який дасть можливість знищувати ворожу балістику. Дати постачання президент наразі не розкрив.

Нагадаємо, Зеленський перед візитом анонсував, що Україна і Франція підпишуть "історичну угоду" для посилення авіації.

Домовленість із Францією передбачає купівлю до 100 винищувачів Rafale для України.