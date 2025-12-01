Зеленский и Макрон начали встречу в Елисейском дворце

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как сообщает "Европейская правда", об этом известно из трансляций СМИ с места событий.

Макрон заблаговременно вышел на крыльцо Елисейского дворца и после прибытия президента Украины спустился ему навстречу. Задержавшись для фото, лидеры прошли внутрь.

Встреча задержалась почти на час – по данным СМИ, изначально ее анонсировали на 10 утра по Парижу (11:00 по Киеву).

Как сообщали ранее в Елисейском дворце, лидеры "обменяются мнениями относительно условий справедливого и устойчивого мира, в продолжение дискуссий в Женеве, американского плана и тесной координации с нашими европейскими партнерами".

Кроме того, коснутся вопроса гарантий безопасности для Украины в рамках "коалиции решительных".

Как известно, встреча происходит на следующий день после переговоров украинской и американской команд во Флориде относительно возможных параметров мирного соглашения для завершения российско-украинской войны.

Визит Зеленского происходит всего через две недели после предыдущего, когда подписали договоренность, предусматривающую покупку до 100 истребителей Rafale для Украины.

Также Зеленский объявил, что Украина сможет получить от Франции 8 систем ПВО SAMP-T.