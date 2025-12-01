Олігарх-утікач Шор оголосив про закриття своїх "соціальних проєктів" у Молдові

Молдовський олігарх-утікач Ілан Шор оголосив про закриття своїх "соціальних проєктів" у Молдові, звинувативши у цьому владу країни.

Про це повідомило молдовське видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

За словами Шора, його рішення пов'язано з тим, що влада Молдови блокує перекази коштів і заарештовує його прихильників.

"Сьогодні я з важким серцем оголошую про те, що змушений закрити свої соціальні проєкти в Молдові, які весь цей час допомагали людям вижити… Кошти, які ми переказуємо, блокуються тотально, наших співробітників заарештовують – ви все це бачите і знаєте", – заявив Шор у відеозверненні у соціальних мережах.

Політик стверджує, що за останні пів року президентка Мая Санду заблокувала $50 млн, які він нібито направив на підтримку громадян.

"Ми створюємо загальний національний фронт, який буде протистояти… Наших людей ми не залишимо і не забудемо. Друге завдання – знести режим. Допомога людям і соціальні проєкти відновляться в повному обсязі, як тільки зміниться влада, яка переслідує людей тільки за те, що ми їм допомагаємо", – додав Шор.

Видання звернулось за коментарем до адміністрації президента і там заявили, що не можуть "коментувати брехню засудженого злочинця, який ховається від правосуддя в авторитарному режимі і намагається дестабілізувати Молдову за допомогою брудних грошей".

Варто зазначити, у 2022 році в Молдові порушили кримінальну справу про незаконне фінансування партії "Шор". Це сталося за рік до того, як Конституційний суд визнав формування незаконним.

За версією слідчих, олігарх Шор витрачав мільйони леїв на утримання партії імені себе, які передавали готівкою і не вказували в офіційних звітах про фінансування формування.

Гроші йшли на оплату "зарплат в конвертах" для співробітників партії і гонорарів для учасників антиурядових протестів.

Крім того, правоохоронці розслідують справи про підкуп виборців на парламентських і президентських виборах. В основному обшуки проходять у членів злочинного угруповання, яке, за версією слідства, координує Шор.

У Молдові Ілана Шора заочно засудили до 15 років в'язниці у справі про крадіжку мільярда. У 2019 році, після відходу від влади Демократичної партії, він виїхав до Ізраїлю, а зараз перебуває в Росії.