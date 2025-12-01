Беглый олигарх Шор объявил о закрытии своих "социальных проектов" в Молдове

Молдовский олигарх-беглец Илан Шор объявил о закрытии своих "социальных проектов" в Молдове, обвинив в этом власти страны.

Об этом сообщило молдавское издание Newsmaker, пишет "Европейская правда".

По словам Шора, его решение связано с тем, что власти Молдовы блокируют переводы средств и арестовывают его сторонников.

"Сегодня я с тяжелым сердцем объявляю о том, что вынужден закрыть свои социальные проекты в Молдове, которые все это время помогали людям выжить... Средства, которые мы переводим, блокируются тотально, наших сотрудников арестовывают – вы все это видите и знаете", – заявил Шор в видеообращении в социальных сетях.

Политик утверждает, что за последние полгода президент Майя Санду заблокировала $50 млн, которые он якобы направил на поддержку граждан.

"Мы создаем общий национальный фронт, который будет противостоять... Наших людей мы не оставим и не забудем. Вторая задача – снести режим. Помощь людям и социальные проекты возобновятся в полном объеме, как только сменится власть, которая преследует людей только за то, что мы им помогаем", – добавил Шор.

Издание обратилось за комментарием в администрацию президента и там заявили, что не могут "комментировать ложь осужденного преступника, который скрывается от правосудия в авторитарном режиме и пытается дестабилизировать Молдову с помощью грязных денег".

Стоит отметить, в 2022 году в Молдове возбудили уголовное дело о незаконном финансировании партии "Шор". Это произошло за год до того, как Конституционный суд признал формирование незаконным.

По версии следователей, олигарх Шор тратил миллионы леев на содержание партии имени себя, которые передавали наличными и не указывали в официальных отчетах о финансировании формирования.

Деньги шли на оплату "зарплат в конвертах" для сотрудников партии и гонораров для участников антиправительственных протестов.

Кроме того, правоохранители расследуют дела о подкупе избирателей на парламентских и президентских выборах. В основном обыски проходят у членов преступной группировки, которую, по версии следствия, координирует Шор.

В Молдове Илана Шора заочно приговорили к 15 годам тюрьмы по делу о краже миллиарда. В 2019 году, после ухода от власти Демократической партии, он выехал в Израиль, а сейчас находится в России.