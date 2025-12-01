У Данії занепокоєні корупційним скандалом в Україні і очікують звіт про Fire Point

Міністерство оборони Данії занепокоєне інформацією про корупційний скандал в Україні та очікує від української сторони пояснень щодо деяких питань, пов’язаних з компанією Fire Point – хоча впевнене, що з заводом Fire Point на території Данії немає жодних проблем.

Як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, про це на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах на рівні очільників оборонних відомств заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Данія стурбована корупційним скандалом в Україні, хоч і переконана, що данський завод Fire Point не має до нього жодного стосунку.

"Немає жодного (корупційного – "ЄП") зв’язку із заводом у Данії, оскільки (під час його роботи – "ЄП") необхідно дотримуватися данського законодавства. Тому, щодо створення Fire Point у Данії, я не маю жодних занепокоєнь. Але, звісно, я занепокоєний поточною дискусією про корупційний скандал в Україні", – заявив Поульсен.

Він додав, що Данія "робить все можливе, щоб відстежувати рух коштів, які ми надаємо".

"У нас також є зовнішні аудитори для моніторингу зроблених нами пожертвувань", – наголосив данський міністр.

За його словами, на зустрічі з міністром оборони України Денисом Шмигалем, яка була запланована на 1 грудня, він планував "обговорити, серед іншого, це питання".

Також з українським міністром мали бути обговорені питання про корупцію, що були порушені в Україні стосовно Fire Рoint: раніше Данія запросила звіт "про деякі моменти, які були підняті публічно".

Нагадаємо, що виробник ракет "Фламінго" Fire Point за сприяння уряду Данії запускає там завод з виробництва палива для ракет великої дальності.

Варто зауважити, що Данія передала вже 28 пакетів військової допомоги Україні. Останній, на загальну суму 1,4 мільярда данських крон (217 мільйонів доларів), був оголошений у листопаді.

Як повідомляла "Європейська правда", у Чехії активісти, що збиралися купити для України ракети "Фламінго" виробництва Fire Point за донати чеських громадян, поставили на паузу свої плани на тлі корупційного скандалу в Україні.

За даними ЗМІ, Національне антикорупційне бюро України проводить розслідування щодо діяльності компанії: зокрема, детективи перевіряли, чи не завищувала Fire Point вартість комплектуючих або кількість безпілотників у контрактах.

Увагу слідчих привернула непрозора структура власності компанії та її можливі зв'язки з Тимуром Міндічем – близьким другом та бізнес-партнером президента Володимира Зеленського. Сам Міндіч є фігурантом іншого великого розслідування НАБУ щодо можливих розкрадань в енергетиці.