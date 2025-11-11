Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на понад $210 млн

Уряд і профільний парламентський комітет Данії у вівторок погодили деталі нового, 28-го за ліком пакета військової допомоги Україні на загальну суму 1,4 мільярда данських крон (217 мільйонів доларів).

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба данського Міністерства оборони.

Зазначається, що новий пакет військової допомоги Україні охоплює додаткове фінансування так званої "данської моделі" (виробництво зброї в Україні" в розмірі 100 мільйонів крон.

Ще понад 370 мільйонів крон Данія виділяє на ініціативу PURL – закупівлю американського озброєння для України, а 80 мільйонів крон – на пальне, яке буде придбане через Агенцію НАТО з підтримки та постачання, йдеться в повідомленні

"За допомогою цього пакета допомоги ми забезпечимо Україні низку вирішальних бойових можливостей у найближчі місяці за допомогою данської моделі та ініціативи PURL", – сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Попередній, 27-й пакет військової допомоги Україні на суму близько 2,6 млрд данських крон (407 млн доларів) Данія оголошувала у вересні.

З урахуванням останнього пакета Данія загалом оголосила про виділення майже 71 млрд крон на допомогу Україні з 2022 року – як уже надану, так і ту, що надаватиметься в майбутньому.

Раніше повідомлялось, що уряд Німеччини хоче збільшити підтримку України для захисту від російської агресії до понад 11,5 мільярдів євро наступного року.