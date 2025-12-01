Генсек "Грузинської мрії" і мер Тбілісі Каха Каладзе, виступаючи на Міжнародній конференції в Будапешті, висловив подяку угорському прем'єру Віктору Орбану за підтримку і "правду, яку він постійно говорить".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Sova.

Каладзе зазначив, що Тбілісі не дослухався до "директив" Заходу – не вплутався у війну проти Росії, коли почалася агресія проти України, не приєднався до антиросійських санкцій, що, наголосив він, привело б країну до важкої кризи.

"Мрія", зазначив Каладзе, захистила ідентичність, віру, культуру і традиції грузинського народу. В обмін влада отримала кілька спроб "держперевороту", "спроб революції" рукою "агентури" – НУО, опозиції – сил, які в партії вважають "радикальними", які діють під диктовку ЄС і колишньої Адміністрації США (за президента Джо Байдена – ред.).

Генсек "Мрії" зазначив, що стійка позиція влади Грузії обернулася і загрозою скасування євроінтеграції для Грузії та візової лібералізації для громадян країни.

"Європейська цінність – це не війна, несправедливість і не політичний шантаж, а гідність, справедливість, верховенство закону, повага до своєї та чужої культури, боротьба за мир і прагнення до розвитку.

Хочу подякувати Угорщині за підтримку Грузії, особливо в контексті недавніх процесів. Дякую прем'єр-міністру Угорщини, пану Віктору Орбану, за правду, про яку він постійно говорить", – заявив Каладзе.

За його словами, Тбілісі ставить те саме запитання, що й офіційний Будапешт – чи рухаємося <ми> в правильному напрямку?

"Як зберегти баланс між змінами та історичною спадщиною, і це стосується не тільки міст. Сьогодні це питання потрібно ставити насамперед у політичному контексті, щоб разом ми могли не тільки знайти правильні відповіді, а й захистити нашу ідентичність і розвиватися далі", – заявив Каха Каладзе.

Зазначимо, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан, лояльний до Москви політик, підтримує владу Грузії, вважається її прихильником. У жовтні цього року Орбан заявив, що Грузія – "найуспішніша європейська країна".

У п'ятницю в Москві під час зустрічі з главою Кремля Путіним Орбан виступив за швидке закінчення війни в Україні. Водночас він дав зрозуміти, що сподівається на вигідні і стабільні поставки нафти і газу.

Крім того, Орбан заявив, що буферний статус України забезпечить мир у післявоєнний час.