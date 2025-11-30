Орбан: після війни Україна має залишатись буферною державою

Глава угорського уряду Віктор Орбан, який у п’ятницю зустрівся у Кремлі з Владіміром Путіним, вважає, що буферний статус України забезпечить мир у післявоєнний час.

Про це Орбан сказав в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag, пише "Європейська правда".

За словами глави уряду Угорщини, після закінчення загарбницької війни Росії Україна повинна продовжувати існувати як буферна держава між РФ і НАТО.

"Єдине можливе довгострокове рішення полягає в тому, щоб післявоєнний порядок базувався на основному принципі, що Україна знову стане буферною державою, якою вона була колись", – сказав він в інтерв'ю газеті, витяги з якого наводять агентства DPA та AFP.

Він також вважає неминучим, що Росія отримає контроль над загарбаними українськими територіями.

"Росія зберігає за собою територію, про яку буде домовлено на міжнародній мирній конференції, а все, що перебуває на захід від цієї лінії – до східного кордону НАТО – становить територію української держави, яка знову існуватиме як буферна держава", – додав він.

На його думку, НАТО і Росія також домовляться "про чисельність і оснащення обмежених українських збройних сил, які зможуть діяти в буферній зоні".

Орбан зазначив у інтерв’ю, що настав час відмовитися від ілюзій і подивитися в очі реальності, як це представлено в 28-пунктному плані миру США: "По-перше: час грає на руку Росії, а не України – це означає, що чим довше відкладається мир, тим більше людей і територій втратить Україна".

По-друге, за американськими вимогами Росія знову інтегрується у світову економіку, сказав він: "Санкції будуть поступово скасовані, заморожені активи будуть використані для створення американо-російських інвестиційних фондів, і бізнес буде відновлено".

У п'ятницю в Москві під час зустрічі з главою Кремля Владіміром Путіним Орбан виступив за швидке закінчення війни в Україні. Водночас він дав зрозуміти, що сподівається на вигідні і стабільні поставки нафти і газу.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на тлі нового масованого удару РФ по Україні у ніч проти 29 листопада розповів, як Кремль використав візит угорського прем’єра Віктора Орбана до Москви.