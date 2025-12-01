Генсек "Грузинской мечты" и мэр Тбилиси Каха Каладзе, выступая на Международной конференции в Будапеште, выразил благодарность венгерскому премьеру Виктору Орбану за поддержку и "правду, которую он постоянно говорит".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Sova.

Каладзе отметил, что Тбилиси не прислушался к "директивам" Запада – не ввязался в войну против России, когда началась агрессия против Украины, не присоединился к антироссийским санкциям, что, подчеркнул он, привело бы страну к тяжелому кризису.

"Мрия", отметил Каладзе, защитила идентичность, веру, культуру и традиции грузинского народа. В обмен власть получила несколько попыток "госпереворота", "попыток революции" рукой „агентуры" – НПО, оппозиции – сил, которые в партии считают "радикальными", которые действуют под диктовку ЕС и бывшей Администрации США (при президенте Джо Байдене – ред.).

Генсек "Мрии" отметил, что стойкая позиция властей Грузии обернулась и угрозой отмены евроинтеграции для Грузии и визовой либерализации для граждан страны.

"Европейская ценность – это не война, несправедливость и не политический шантаж, а достоинство, справедливость, верховенство закона, уважение к своей и чужой культуре, борьба за мир и стремление к развитию.

Хочу поблагодарить Венгрию за поддержку Грузии, особенно в контексте недавних процессов. Спасибо премьер-министру Венгрии, господину Виктору Орбану, за правду, о которой он постоянно говорит", – заявил Каладзе.

По его словам, Тбилиси задает тот же вопрос, что и официальный Будапешт – движемся ли мы в правильном направлении?

"Как сохранить баланс между изменениями и историческим наследием, и это касается не только городов. Сегодня этот вопрос нужно ставить прежде всего в политическом контексте, чтобы вместе мы могли не только найти правильные ответы, но и защитить нашу идентичность и развиваться дальше", – заявил Каха Каладзе.

Отметим, что премьер Венгрии Виктор Орбан, лояльный к Москве политик, поддерживает власть Грузии, считается ее сторонником. В октябре этого года Орбан заявил, что Грузия – "самая успешная европейская страна".

В пятницу в Москве во время встречи с главой Кремля Путиным Орбан выступил за скорейшее окончание войны в Украине. В то же время он дал понять, что надеется на выгодные и стабильные поставки нефти и газа.

Кроме того, Орбан заявил, что буферный статус Украины обеспечит мир в послевоенное время.