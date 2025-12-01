В Ірландії обурені спробою прибрати ім’я експрезидента Ізраїлю з парку у Дубліні

Пропозиція перейменувати парк у Дубліні, названий на честь колишнього президента Ізраїлю, викликала бурхливу реакцію, а головний рабин Ірландії заявив, що це буде "ганебним стиранням" єврейської історії країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Прихильники перейменування парку Герцога стверджують, що це буде жестом солідарності з палестинцями після ізраїльської наступальної операції в секторі Гази, в результаті якої, за даними міністерства охорони здоров'я території, загинуло понад 70 000 осіб.

Пропозиція Комітету з питань вшанування пам'яті та найменування Дублінської міської ради про зняття імені Герцога з назви парку мала бути винесена на голосування на засіданні ради в понеділок ввечері. Але після декількох днів гострих суперечок мер Рей МакАдам заявив, що пропозиція буде знята.

Генеральний директор ради Річард Шекспір сказав, що питання не може бути винесено на голосування з технічних причин, оскільки не було дотримано "правильної законодавчої процедури".

Парк на півдні Дубліна був названий у 1995 році на честь Хаїма Герцога, шостого президента Ізраїлю, члена родини, яка мала міцні зв'язки з Ірландією. Герцог народився в Белфасті і виріс у Дубліні, він був сином Іцхака ХаЛеві Герцога, першого головного рабина Ірландії.

Він обіймав посаду президента Ізраїлю з 1983 по 1993 рік. Його син, Ісаак Герцог, є нинішнім президентом країни.

У дописі на X офіс президента Ізраїлю заявив, що перейменування парку буде "ганебним".

Члени лівих ірландських політичних партій "Люди перед прибутком" і "Шинн Фейн" підтримали зміну назви. Міський радник від "Шинн Фейн" Даїті Дулан заявив, що це "акт солідарності з палестинцями" і критика поведінки Ізраїлю під час війни в Газі.

Громадська думка в Ірландії є сильно пропалестинською, особливо серед лівих. Багато хто бачить подібність між боротьбою за палестинську державність і тривалою боротьбою Ірландії за незалежність від Великої Британії.

Правоцентристський уряд Ірландії був одним із перших в Європі, який визнав палестинську державу. Рік тому Ізраїль оголосив, що закриє своє посольство в Дубліні через те, що назвав "екстремальною антиізраїльською політикою" Ірландії.

Ірландський уряд виступив проти перейменування парку, а прем'єр-міністр Міхол Мартін назвав цю ідею "розкольницькою і неправильною".

Головний рабин Ірландії Йоні Відер сказав, що видалення імені Герцога буде "ганебним стиранням центральної частини історії ірландських євреїв".

Він сказав, що родина Герцога "уособлювала зв'язок між ірландською та єврейською історією", зазначивши, що Ірландія та Ізраїль мають спільну історію як "дві маленькі мужні нації, які боролися за незалежність від британського панування".

Ірландська сторона також порушувала в ЄС питання про санкції проти Ізраїлю через недотримання міжнародного гуманітарного права в Газі.