В Ирландии возмущены попыткой убрать имя экс-президента Израиля из парка в Дублине

Предложение переименовать парк в Дублине, названный в честь бывшего президента Израиля, вызвало бурную реакцию, а главный раввин Ирландии заявил, что это будет "позорным стиранием" еврейской истории страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Сторонники переименования парка Герцога утверждают, что это будет жестом солидарности с палестинцами после израильской наступательной операции в секторе Газа, в результате которой, по данным министерства здравоохранения территории, погибло более 70 000 человек.

Предложение Комитета по вопросам почтения памяти и наименования Дублинского городского совета о снятии имени Герцога с названия парка должно было быть вынесено на голосование на заседании совета в понедельник вечером. Но после нескольких дней острых споров мэр Рэй МакАдам заявил, что предложение будет снято.

Генеральный директор совета Ричард Шекспир сказал, что вопрос не может быть вынесен на голосование по техническим причинам, поскольку не была соблюдена "правильная законодательная процедура".

Парк на юге Дублина был назван в 1995 году в честь Хаима Герцога, шестого президента Израиля, члена семьи, которая имела прочные связи с Ирландией. Герцог родился в Белфасте и вырос в Дублине, он был сыном Ицхака ХаЛеви Герцога, первого главного раввина Ирландии.

Он занимал пост президента Израиля с 1983 по 1993 год. Его сын, Исаак Герцог, является нынешним президентом страны.

В заметке на X офис президента Израиля заявил, что переименование парка будет "позорным".

Члены левых ирландских политических партий "Люди перед прибылью" и "Шинн Фейн" поддержали изменение названия. Городской советник от "Шинн Фейн" Даити Дулан заявил, что это "акт солидарности с палестинцами" и критика поведения Израиля во время войны в Газе.

Общественное мнение в Ирландии является сильно пропалестинским, особенно среди левых. Многие видят сходство между борьбой за палестинскую государственность и длительной борьбой Ирландии за независимость от Великобритании.

Правоцентристское правительство Ирландии было одним из первых в Европе, которое признало палестинское государство. Год назад Израиль объявил, что закроет свое посольство в Дублине из-за того, что назвал "экстремальной антиизраильской политикой" Ирландии.

Ирландское правительство выступило против переименования парка, а премьер-министр Михол Мартин назвал эту идею "раскольнической и неправильной".

Главный раввин Ирландии Йони Видер сказал, что удаление имени Герцога будет "позорным стиранием центральной части истории ирландских евреев".

Он сказал, что семья Герцога "олицетворяла связь между ирландской и еврейской историей", отметив, что Ирландия и Израиль имеют общую историю как "две маленькие мужественные нации, которые боролись за независимость от британского господства".

Ирландская сторона также поднимала в ЕС вопрос о санкциях против Израиля из-за несоблюдения международного гуманитарного права в Газе.