Конгресмен-республіканець вніс законопроєкт про вихід США з НАТО

Член Палати представників американського Конгресу від штату Кентуккі, республіканець Томас Массі представив законопроєкт про вихід США з НАТО.

Про це він написав в соцмережі Х, передає"Європейська правда".

У законопроєкті непрофільний конгресмен заявив, що НАТО був створений для протидії Радянському Союзу, який розпався понад 30 років тому.

"Відтоді участь США обійшлася платникам податків у трильйони доларів і, як і раніше, пов'язана з ризиком залучення США до іноземних війн", – заявив він у законопроєкті.

Представлений законопроєкт зобов’язує президента США Дональда Трампа офіційно повідомити НАТО про вихід не пізніше, ніж через 30 днів після набрання чинності законом.

Законопроєкт також констатує, що початкова мета НАТО часів холодної війни більше не відповідає національним інтересам Сполучених Штатів.

Також він встановлює, що європейські члени НАТО мають достатній економічний і військовий потенціал для забезпечення власної оборони, й запобігає використанню коштів американських платників податків для фінансування загальних бюджетів організації.

Зазначимо, на початку другої каденції Трампа ЗМІ писали, що американський президент розглядає можливість внесення суттєвих змін до політики участі США в НАТО.

Водночас у жовтні президент США припустив, що міг би запропонувати виключити з НАТО Іспанію, оскільки ця країна не витрачає достатньо на оборону.

Радимо також ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": З Трампом за будь-яку ціну? Чим готова поступитися Європа, аби США не вийшли з НАТО.