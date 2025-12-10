Конгрессмен-республиканец внес законопроект о выходе США из НАТО

Член Палаты представителей американского Конгресса от штата Кентукки, республиканец Томас Масси представил законопроект о выходе США из НАТО.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

В законопроекте непрофильный конгрессмен заявил, что НАТО был создан для противодействия Советскому Союзу, который распался более 30 лет назад.

"С тех пор участие США обошлось налогоплательщикам в триллионы долларов и по-прежнему связано с риском привлечения США к иностранным войнам", – заявил он в законопроекте.

Представленный законопроект обязывает президента США Дональда Трампа официально уведомить НАТО о выходе не позднее, чем через 30 дней после вступления в силу закона.

Законопроект также констатирует, что первоначальная цель НАТО времен холодной войны больше не соответствует национальным интересам Соединенных Штатов.

Также он устанавливает, что европейские члены НАТО имеют достаточный экономический и военный потенциал для обеспечения собственной обороны, и предотвращает использование средств американских налогоплательщиков для финансирования общих бюджетов организации.

Отметим, в начале второй каденции Трампа СМИ писали, что американский президент рассматривает возможность внесения существенных изменений в политику участия США в НАТО.

В то же время в октябре президент США предположил, что мог бы предложить исключить из НАТО Испанию, поскольку эта страна не тратит достаточно на оборону.

