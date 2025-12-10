Як перехід на стандарти ЄС змінить роботу далекобійників і який вплив це матиме

Коли ми говоримо про інтеграцію України до внутрішнього ринку ЄС, зазвичай згадуємо митницю, тарифи або технічні стандарти.

Але є менш помітний фактор, який напряму впливає на вартість доставки і роботу ринку: правила робочого часу водіїв вантажівок. Саме вони визначають, скільки реально може проїхати водій, як плануються рейси, як працює конкуренція. І зрештою – скільки коштує доставка товару для бізнесу та споживача.

Про реформу умов праці водіїв вантажівок читайте в статті провідної наукової співробітниці Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ірини Коссе Євроінтеграція для далекобійників: які наслідки матиме перехід на вимоги ЄС для водіїв. Далі – стислий її виклад.

Українські перевізники, які працюють на міжнародних маршрутах, уже формально підпадають під міжнародні правила щодо перебування за кермом і відпочинку.

Але проблема для українських перевізників у контролі та в нових вимогах ЄС, яких у нинішній міжнародній рамці для наших перевізників немає.

Для міжнародних рейсів діє угода AETR – міжнародні правила Європейського регіону щодо часу керування, перерв і відпочинку водіїв; базові норми там дуже близькі до Регламенту ЄС 561/2006, але частину нових вимог ЄС вона не охоплює.

Найбільший розрив між Україною та стандартом ЄС не в самих цифрах, а в тому, як забезпечується виконання правил.

Контроль залишається фрагментарним: різні органи перевіряють різні частини, але бракує чіткого розмежування повноважень і координації, а також підтвердженого мінімального обсягу перевірок на рівні європейської практики (орієнтир – 3% робочих днів водіїв на рік).

Тахографи, у тому числі цифрові, є, але їхні дані поки рідко працюють як реальний контроль.

В Євросоюзі умови праці водіїв вантажівок регулює Регламент про дорожній транспорт (№ 561/2006), а з 2024 року в ЄС поступово впроваджують зміни для перевізників та водіїв в межах "Пакета мобільності".

Серед таких вимог – відпочинок в готелі або в житлі замість проведення обов’язкового 45-годинного відпочинку у кабіні, або повернення до бази або місця проживання щонайменше раз на чотири тижні.

Пакет мобільності додає ще низку правил, які посилюють цей підхід: зокрема, вимогу повернення вантажівки раз на 8 тижнів, нові стандарти smart-тахографів та правила оплати праці залежно від країни, де виконується робота.

"Транспортний безвіз", який діє для України до березня 2027 року, спрощує доступ до перевезень через скасування дозволів, але він не замінює вимог внутрішнього ринку ЄС щодо соціальних правил і контролю.

Чим ближче Україна буде до стандартів ЄС у режимі праці водіїв і в реальному нагляді за їх виконанням, тим менше підстав для конфліктів навколо конкуренції і тим легше буде зберігати та розширювати режим лібералізації.

Запровадження правил ЄС щодо режиму праці водіїв означає перехід до сучаснішої організації автоперевезень і прогнозованішої логістики.

Так, ринок понесе додаткові витрати на організацію роботи, персонал і інфраструктуру. Але натомість зросте безпека та передбачуваність перевезень, зменшаться простої й аварійні ризики, а конкуренція стане більш прозорою.

Проте у підсумку це означає менше прихованих втрат для бізнесу і більш стабільну логістику для економіки. Це має зробити український ринок ближчим до практик ЄС у повсякденній роботі та підсилює шанси, що лібералізація перевезень буде довгостроковою.

Докладніше – в матеріалі Ірини Коссе Євроінтеграція для далекобійників: які наслідки матиме перехід на вимоги ЄС для водіїв.