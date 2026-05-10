У Лейбористській партії заговорили про заміну Стармера після провальних виборів

Депутатка від Лейбористської партії Кетрін Вест заявила, що якщо до понеділка, 11 травня, жоден із міністрів уряду не висуне свою кандидатуру проти чинного лідера партії та прем’єр-міністра сера Кіра Стармера, вона сама спробує запустити процедуру виборів нового очільника.

Про це вона сказала в інтерв’ю BBC, пише "Європейська правда".

Вест наголосила, що її пріоритетним варіантом залишається внутрішня зміна керівництва без офіційної кампанії. За її словами, уряд має "перегрупуватися" та висунути "найкращого комунікатора", здатного замінити Стармера.

Однак якщо до початку тижня не з’явиться альтернативний кандидат, Вест готова звернутися до депутатів із проханням підтримати запуск лідерських перегонів.

Для цього їй необхідна підтримка 20% парламентської фракції Лейбористської партії – 81 депутата.

За її словами, наразі вона вже має підтримку десяти парламентарів і впевнена, що зможе зібрати необхідну кількість голосів.

Водночас у Кабінеті міністрів ідею сприйняли критично. Міністр Кабінету Нік Томас-Симондс попередив колег про ризики зміни керівництва під час перебування партії при владі.

"Ми бачили протягом останніх десяти років, що відбувається, коли правляча партія просто змінює лідерів. Це породжує нестабільність і відволікає від роботи", – сказав він.

Як відомо, на місцевих виборах 7 травня Лейбористська партія втратила понад 1460 місць в англійських радах. Натомість партія Reform UK суттєво посилила позиції у традиційних лейбористських регіонах півночі Англії та Мідлендсу.

Стармер після провальних результатів Лейбористської партії на місцевих виборах заявив, що партія "припустилася непотрібних помилок", але пообіцяв залишитися на посаді глави уряду.