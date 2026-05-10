Іспанія розпочала евакуацію з лайнера, де спалахнув хантавірус

Іспанія розпочала евакуацію пасажирів з ураженого хантавірусом круїзного лайнера, що стоїть на якорі поблизу острова Тенерифе на Канарських островах.

Про це пише BBC, передає "Європейська правда".

Міністерка охорони здоров’я Моніка Гарсія заявила, що операція проходить і що всі пасажири на борту судна MS Hondius поки що не мають симптомів.

Під час першої фази евакуації пасажирів, які перебували на борту в медичних масках, почали поетапно спускати на рятувальні човни. Їх доставляють до берега, де зустрічають медики та рятувальники в захисних костюмах.

Фото: Reuters

Після прибуття на сушу пасажирів розподіляють за національностями. Із порту їх автобусами доправляють до аеропорту Тенерифе, звідки чартерні рейси повертають людей до країн походження.

Першими евакуюють 14 громадян Іспанії, далі пасажирів з Нідерландів, Німеччини та Греції, а також частину екіпажу.

Окремі рейси заплановані до Великої Британії, США та Австралії.

Операція відбулася на тлі міжнародних заходів реагування на спалах хантавірусу на круїзному лайнері MV Hondius. Як відомо, круїзний лайнер, на якому спалахнула смертельна епідемія хантавірусу, вранці 10 травня прибув до порту на Тенерифе.

Норвегія направила на Тенерифе санітарний літак з екіпажем, який має допомогти із транспортуванням хворих з круїзного лайнера.

Писали, що Франція готує евакуацію п’яти своїх громадян із круїзного судна MV Hondius.