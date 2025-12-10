Как переход на стандарты ЕС изменит работу дальнобойщиков и какое влияние это будет иметь

Когда мы говорим об интеграции Украины во внутренний рынок ЕС, обычно упоминаем таможню, тарифы или технические стандарты.

Но есть менее заметный фактор, который напрямую влияет на стоимость доставки и работу рынка: правила рабочего времени водителей грузовиков. Именно они определяют, сколько реально может проехать водитель, как планируются рейсы, как работает конкуренция. И в конечном итоге – сколько стоит доставка товара для бизнеса и потребителя.

О реформе условий труда водителей грузовиков читайте в статье ведущего научного сотрудника Института экономических исследований и политических консультаций Ирины Коссе

Украинские перевозчики, работающие на международных маршрутах, уже формально подпадают под международные правила пребывания за рулем и отдыха.

Но проблема для украинских перевозчиков заключается в контроле и новых требованиях ЕС, которых в нынешней международной структуре для наших перевозчиков нет.

Для международных рейсов действует соглашение AETR – международные правила Европейского региона относительно времени управления, перерывов и отдыха водителей; базовые нормы там очень близки к Регламенту ЕС 561/2006, но часть новых требований ЕС она не охватывает.

Наибольший разрыв между Украиной и стандартом ЕС не в самих цифрах, а в том, как обеспечивается выполнение правил.

Контроль остается фрагментарным: разные органы проверяют разные части, но не хватает четкого разграничения полномочий и координации, а также подтвержденного минимального объема проверок на уровне европейской практики (ориентир – 3% рабочих дней водителей в год).

Тахографы, в том числе цифровые, есть, но их данные пока редко работают как реальный контроль.

В Евросоюзе условия труда водителей грузовиков регулирует Регламент о дорожном транспорте (№ 561/2006), а с 2024 года в ЕС постепенно внедряют изменения для перевозчиков и водителей в рамках "Пакет мобильности".

Среди таких требований – отдых в отеле или в жилье вместо проведения обязательного 45-часового отдыха в кабине, или возвращение на базу или место проживания не реже одного раза в четыре недели.

Пакет мобильности добавляет еще ряд правил, которые усиливают этот подход: в частности, требование возвращения грузовика раз в 8 недель, новые стандарты smart-тахографов и правила оплаты труда в зависимости от страны, где выполняется работа.

"Транспортный безвиз", который действует для Украины до марта 2027 года, упрощает доступ к перевозкам за счет отмены разрешений, но он не заменяет требований внутреннего рынка ЕС в отношении социальных правил и контроля.

Чем ближе Украина будет к стандартам ЕС в режиме труда водителей и в реальном надзоре за их выполнением, тем меньше оснований для конфликтов вокруг конкуренции и тем легче будет сохранять и расширять режим либерализации.

Введение правил ЕС относительно режима труда водителей означает переход к более современной организации автоперевозок и более прогнозируемой логистике.

Да, рынок понесет дополнительные расходы на организацию работы, персонал и инфраструктуру. Но взамен возрастет безопасность и предсказуемость перевозок, уменьшатся простои и аварийные риски, а конкуренция станет более прозрачной.

Однако в итоге это означает меньше скрытых потерь для бизнеса и более стабильную логистику для экономики. Это должно приблизить украинский рынок к практикам ЕС в повседневной работе и усилить шансы, что либерализация перевозок будет долгосрочной.

материале Ирины Коссе