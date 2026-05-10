Очільник Кремля Владімір Путін вважає, що колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер – найкращий кандидат для переговорів між Європейським Союзом і Росією.

Про це він сказав 9 травня під час спілкування із журналістами, передає ТАСС, пише "Європейська правда".

Путін заявив, що готовий бачити перемовником від ЄС із Москвою будь-якого лідера, який "не наговорив якоїсь гидоти" на адресу Росії.

"Для мене особисто найкращим є колишній канцлер Федеративної Республіки Німеччини [Герхард] Шредер. Нехай європейці обирають такого лідера, якому вони довіряють і який не наговорив якихось гидот на нашу адресу", – сказав він.

Очільник Кремля також додав, що російська сторона ніколи не була закрита для переговорів.

Нагадаємо, Герхард Шредер був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 рік і лідером партії СДПН з 1999 по 2004 рік. Після того як його усунули з посади глави уряду, він багато років працював у російських енергетичних компаніях і досі вважається другом Путіна.

Серед іншого, Шредер зустрічався з Путіним у Москві через кілька тижнів після початку повномасштабної війни, а потім ще раз у липні 2022 року. Росія була зацікавлена у припиненні війни, запевняв він після кожної цієї зустрічі.

На цьому тлі в СДПН кілька разів порушували питання про виключення Шредера, але невдало.

Повідомляли, що Шредера не запросили на святкування 160-річчя СДПН, зокрема, через його візит до російського посольства на святкування 9 травня.

У січні 2026 року Шредер виступив за відновлення енергетичної співпраці з РФ та закликав не демонізувати Росію попри її агресію проти України.