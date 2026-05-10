Британія висадила десант медиків на ізольованому острові через підозру на хантавірус

Велика Британія провела військово-медичну операцію на острові Трістан-да-Кунья після повідомлення про підозру на зараження хантавірусом в одного британця.

Про це повідомила британська влада, пише "Європейська правда".

Як повідомляється, спеціальна група у складі шести десантників і двох військових лікарів із 16-ї повітряно-десантної бригади була скинута з парашутами на острів із транспортного літака RAF A400M.

Одночасно з повітря доставили запаси кисню та інше критично важливе медичне обладнання.

У британському уряді зазначили, що це перший випадок, коли Збройні сили країни десантували медичний персонал для гуманітарної місії такого типу.

Трістан-да-Кунья є найвіддаленішою заселеною заморською територією Великої Британії. Архіпелаг розташований у Південній Атлантиці, не має злітно-посадкової смуги, а дістатися туди можна лише морем. Населення острова становить 221 особу.

За словами уряду, рівень запасів кисню на острові був критично низьким, тому повітряна доставка стала єдиним способом вчасно надати допомогу пацієнту та підтримати місцеву систему охорони здоров’я.

Міністр у справах збройних сил Ел Карнс назвав операцію надзвичайною та подякував військовим за професіоналізм у складних погодних умовах.

Операція відбулася на тлі міжнародних заходів реагування на спалах хантавірусу на круїзному лайнері MV Hondius. Як відомо, круїзний лайнер, на якому спалахнула смертельна епідемія хантавірусу, вранці 10 травня прибув до порту на Тенерифе.

Норвегія направила на Тенерифе санітарний літак з екіпажем, який має допомогти із транспортуванням хворих з круїзного лайнера.

Писали, що Франція готує евакуацію п’яти своїх громадян із круїзного судна MV Hondius.