Зеленський та президент Фінляндії обговорили взаємодію з США та Європою

Президент Володимир Зеленський поспілкувався зі своїм фінським візаві Александром Стуббом щодо стану дипломатичної роботи із США.

Про це він написав у соцмережах у неділю, 10 травня, передає "Європейська правда".

Зеленський заявив, що під час розмови вони скоординували позиції напередодні зустрічей і перемовин наступного тижня.

"Важливо, щоб взаємодія у Європі залишалася сильною, і зараз є нові перспективи для співпраці. Обговорили також і стан дипломатичної роботи з Америкою, між європейцями", – сказав він.

Також український президент додав, що зараз відчувається, що сумарний ефект санкцій на Росію та інших форм тиску дає необхідні результати.

Раніше Стубб заявив, що зовнішня політика США змінилася та стала більше зосередженою на економіці.

Також він вважає, що Європі зрештою доведеться відновити діалог із російським керівництвом, і що це значною мірою залежить від того, чи відповідає політика США щодо Росії та України інтересам Європи.