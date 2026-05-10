Швейцарська авіакомпанія запевнила у відсутності загрози дефіциту пального

Найбільша авіакомпанія Швейцарії заявила, що має достатньо запасів авіаційного палива на найближчі шість тижнів.

Про це сказав генеральний директор компанії Єнс Фелінгер, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Фелінгер заявив, що компанія має достатньо запасів авіаційного палива на найближчі шість тижнів, проте вивчає можливі альтернативні варіанти, такі як "танкерні перевезення", на тлі попереджень галузі про дефіцит палива, пов’язаний з війною в Ірані.

"Прогнози наших постачальників – нафтових компаній та нафтопереробних заводів – наразі є хорошими. Якщо й виникне дефіцит авіаційного палива, то спочатку це буде помітно в Африці чи Азії. Наразі ми не маємо жодних ознак цього", – запевнив він.

Хоча прогноз залишається стабільним, Фелінгер зазначив, що авіакомпанія та її материнська компанія Lufthansa Group працюють над планами на випадок надзвичайних ситуацій.

Зокрема мова може йти про "танкерування", коли літаки повністю заправляються в пункті призначення, де є достатній запас, щоб доставити додаткове паливо назад до Цюриха.

За його словами, іншим варіантом є стратегічні зупинки для дозаправки в аеропортах із достатніми запасами палива вздовж маршрутів, наприклад у Відні для рейсів до Азії.

Фелінгер зазначив, що високі ціни на нафту, ймовірно, з часом позначиться на вартості квитків.

Він додав, що наразі витрати авіакомпанії, пов'язані з паливом, зросли лише на 20%.

Повідомлялося, що британські авіакомпанії отримали зелене світло від уряду на скасування або об’єднання рейсів для економії авіаційного палива в літній сезон.

Також писали, що французький уряд готується надати фінансову допомогу авіакомпаніям, які постраждали від зростання цін на авіапаливо. Водночас у Франції запевнили, що вітчизняна авіаційна галузь не зіштовхнеться з дефіцитом авіапалива щонайменше протягом травня та червня.

