Франція евакуює своїх громадян із лайнера через спалах хантавірусу

Франція готує евакуацію п’яти своїх громадян із круїзного судна MV Hondius, на борту якого зафіксували кілька випадків зараження хантавірусом.

Про це 10 травня повідомили у французькому уряді, пише "Європейська правда".

П’ятьох французів планують доставити до Франції окремим санітарним рейсом. Після прибуття їх помістять на 72 години на карантин для повного медичного обстеження, а згодом вони мають пройти 45-денний період ізоляції вдома під наглядом медиків.

Французька влада зазначила, що ВООЗ розглядає всіх пасажирів лайнера як осіб із високим ризиком контакту з вірусом.

Уряд Франції заявив, що ситуацію відстежують у тісній координації з Іспанією, Нідерландами, Європейським Союзом та Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Окремо повідомляється, що вісім французів, які летіли 25 квітня рейсом між островом Святої Єлени та Йоганнесбургом, були визначені як контакти підтвердженого випадку. Після появи легких симптомів у однієї людини провели тестування, однак усі результати виявилися негативними.

Як наголошується: станом на зараз у Франції не зареєстровано жодного підтвердженого випадку хантавірусу. Водночас влада вже розпочала профілактичне відстеження контактів на міжнародних рейсах.

Як відомо, круїзний лайнер, на якому спалахнула смертельна епідемія хантавірусу, вранці 10 травня прибув до порту на Тенерифе.

Норвегія направила на Тенерифе санітарний літак з екіпажем, який має допомогти із транспортуванням хворих з круїзного лайнера.