Опитування: дві третини німців економлять енергію через зростання цін

Близько дві третини німців почали економити енергію через війну в Ірані та підвищення цін на нафту.

Про це свідчать результати опитування на замовлення порталу Verivox, передає Tagesschau, пише "Європейська правда".

За даними опитування, 56% респондентів уникають залишати електроприлади в режимі очікування, а 52% свідомо зменшують загальне споживання електроенергії.

Ще 55% опитаних скорочують витрати на опалення, а 47% – економлять гарячу воду.

Економія також помітна у транспортній поведінці: 48% німців частіше відмовляються від використання автомобіля через високі ціни на пальне.

Натомість 29% частіше користуються велосипедом, а 24% пересідали на громадський транспорт.

Водночас 27% респондентів заявили, що не змінювали своїх звичок щодо споживання енергії. Більшість із них пояснили це тим, що вже досягли високого рівня енергоефективності й не бачать додаткових можливостей для економії.

30 квітня в Європейській комісії повідомили, що в ЄС наразі немає дефіциту палива та газу попри продовження війни на Близькому Сході

Нещодавно міністр транспорту Німеччини Патрік Шнідер виступив проти обмеження швидкості на автомагістралях, щоб знизити попит на пальне на тлі високих цін на нього.