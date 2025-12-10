Австрійський суд остаточно відмовив в екстрадиції Фірташа до США

Австрійський суд ухвалив остаточне рішення про відмову екстрадувати українського олігарха Дмитра Фірташа до США.

Про це повідомляє Der Standard, пише "Європейська прадва".

Вищий регіональний суд Відня відхилив як неприйнятну апеляцію віденської прокуратури на рішення 2024 року про відмову в екстрадиції, таким чином підтвердивши його – що завершує 11-річну судову тяганину з цього питання.

Остаточне рішення на користь Фірташа було ухвалене ще 9 грудня і пов’язане з формальними підставами та пропущеним часовим терміном з боку прокуратури.

Нагадаємо, Дмитра Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 млн євро, після чого він оскаржував свою екстрадицію в США. Фірташ заперечував усі звинувачення від американських слідчих та називав справу політично вмотивованою.

У 2023 році DW повідомляли, що Фірташ намагається отримати дипломатичний імунітет через роботу при установі ООН UNIDO, аби зупинити процедуру екстрадиції до США. UNIDO, своєю чергою, спростувало цю інформацію.

Детальніше про справу читайте у статті "Економічної правди" 50 років і конфіскація. Що загрожує Фірташу у разі екстрадиції до США