Австрійський суд відмовив в екстрадиції Фірташа до США

Австрійський суд знову відмовив в екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа до США.

Про це повідомляє Vienna AT із посиланням на слова речниці суду, передає "Європейська правда".

Як зазначило агентство, речниця суду Відня підтвердила, що суд ухвалив рішення про відмову ще 7 листопада, але оголосив про нього у вівторок, 3 грудня, ввечері.

Своєю чергою, прокуратура заявила про подачу апеляції. Це вона має зробити до 16 грудня.

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Нагадаємо, Дмитра Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 млн євро, після чого він оскаржував свою екстрадицію в США. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

16 червня 2023 року повідомлялося, що австрійський суд виніс рішення на користь Фірташа у справі щодо вимоги екстрадувати його в США за звинуваченням у корупції.

Наприкінці червня 2023 року DW повідомила, що Фірташ намагається отримати дипломатичний імунітет через роботу при установі ООН UNIDO, аби зупинити процедуру екстрадиції до США, посилаючись на дипломатичний імунітет. UNIDO, своєю чергою, спростувало цю інформацію.

У листопаді 2024 року Велика Британія оголосила про введення санкцій проти Фірташа.