Австрийский суд окончательно отказал в экстрадиции Фирташа в США

Австрийский суд принял окончательное решение об отказе в экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.

Об этом сообщает Der Standard, пишет "Европейская правда".

Высший региональный суд Вены отклонил как неприемлемую апелляцию венской прокуратуры на решение 2024 года об отказе в экстрадиции, тем самым подтвердив его – что завершает 11-летнюю судебную тяжбу по этому вопросу.

Окончательное решение в пользу Фирташа было принято еще 9 декабря и связано с формальными основаниями и пропущенным сроком со стороны прокуратуры.

Напомним, Дмитрий Фирташ был задержан в Австрии в марте 2014 года по запросу американских следователей, но выпущен под залог в 125 млн евро, после чего он обжаловал свою экстрадицию в США. Фирташ отрицал все обвинения американских следователей и называл дело политически мотивированным.

В 2023 году DW сообщали, что Фирташ пытается получить дипломатический иммунитет через работу в учреждении ООН UNIDO, чтобы остановить процедуру экстрадиции в США. UNIDO, в свою очередь, опровергло эту информацию.

Подробнее о деле читайте в статье "Экономической правды" 50 лет и конфискация. Что грозит Фирташу в случае экстрадиции в США