Білий дім спростував чутки про плани "відвернути" кілька країн від ЄС

У Білому домі назвали "фейковими новинами" публікації ЗМІ про нібито чорновий варіант Стратегії національної безпеки США, де містились пропозиції сприяти виходу кількох країн із Європейського Союзу.

Як пише "Європейська правда", про це заступниця речниці Білого дому Анна Келлі повідомила в коментарі PAP.

Напередодні американський портал Defense One повідомив про існування непублічної версії Стратегії нацбезпеки Білого дому, яка містить більш детальний опис запланованих дій, зокрема щодо ЄС.

За даними ЗМІ, в неопублікованій версії стратегії політика США щодо Європи мала б зосередитися на співпраці з кількома країнами "з метою відвернути їх" від ЄС. До групи цих країн увійшли Польща, Австрія, Угорщина та Італія.

У неопублікованій версії стратегії також йдеться про створення нового міжнародного формату співпраці під назвою Core 5 (C5), який охоплював би США, Китай, Росію, Індію та Японію – без участі ЄС або будь-якої країни, що входить до його складу.

Представниця Білого дому назвала повідомлення про існування розширеної версії Стратегії нацбезпеки "фейковими новинами".

"Стратегія національної безпеки президента, опублікована на веб-сайті Білого дому, була затверджена президентом, передана його кабінету, розіслана до департаментів і агентств та передана Конгресу. Не існує жодної альтернативної, приватної чи секретної версії", – сказала вона в коментарі PAP.

Нагадаємо, 5 грудня США оприлюднили нову стратегію національної безпеки. У ній підкреслюють, що політика США щодо Європи повинна зосередитися на поверненні до стратегічної стабільності у відносинах з Росією, наданні Європі більшої відповідальності за власну оборону та запобіганні подальшому розширенню НАТО.

У Європі з критикою відреагували на зміст документа.

