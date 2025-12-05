Нова безпекова стратегія США містить пункт про "стримування розширення НАТО" та критику Європи

У своїй новій безпековій стратегії США прагнуть, щоб НАТО не сприймався як "альянс, що постійно розширюється".

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у стратегії національної безпеки, оприлюдненій на сайті Білого дому у четвер.

У документі однією із цілей зовнішньої політики США зазначено "покласти край уявленню про НАТО як про альянс, що постійно розширюється, та запобігти такому розвитку подій". Серед інших пріоритетів США – "переговори щодо швидкого припинення бойових дій в Україні" та зменшення ризику конфронтації Росії з іншими країнами Європи.

У документі зазначено, що європейці вважають Росію "екзистенційною загрозою", а врегулювання відносин Європи та РФ вимагатиме дипломатичного залучення США. Самі ж Сполучені Штати прагнуть відновити "стратегічну стабільність" у відносинах з РФ, йдеться у документі.

Зазначимо, що в стратегії вжито термін "українська війна", а не російсько-українська війна. Також не згадано про російську агресію.

Водночас документ містить критику Європейського Союзу, зокрема за "цензурування свободи слова та придушення політичної опозиції".

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що у найближчі тижні можна сподіватися на хороші новини у питанні врегулювання війни РФ проти України.

Президент США Дональд Трамп стверджує, що його переговірники із зустрічі в Москві винесли враження, що російський правитель Владімір Путін хоче завершити війну, але водночас він не знає, що буде далі.

Днями європейські лідери висловили суворе застереження президенту України Володимиру Зеленському: не поступайтеся вимогам Росії без надійних гарантій безпеки з боку США.