Белый дом опроверг слухи о планах "отвернуть" несколько стран от ЕС

В Белом доме назвали "фейковыми новостями" публикации СМИ о якобы черновом варианте Стратегии национальной безопасности США, где содержались предложения способствовать развороту нескольких стран от Европейского Союза.

Как пишет "Европейская правда", об этом заместительница пресс-секретаря Белого дома Анна Келли сообщила в комментарии PAP.

Накануне американский портал Defense One сообщил о существовании непубличной версии Стратегии нацбезопасности Белого дома, которая содержит более подробное описание запланированных действий, в частности в отношении ЕС.

По данным СМИ, в неопубликованной версии стратегии политика США в отношении Европы должна была сосредоточиться на сотрудничестве с несколькими странами "с целью отвернуть их" от ЕС. В группу этих стран вошли Польша, Австрия, Венгрия и Италия.

В неопубликованной версии стратегии также говорится о создании нового международного формата сотрудничества под названием Core 5 (C5), который охватывал бы США, Китай, Россию, Индию и Японию – без участия ЕС или любой страны, входящей в его состав.

Представительница Белого дома назвала сообщения о существовании расширенной версии Стратегии нацбезопасности "фейковыми новостями".

"Стратегия национальной безопасности президента, опубликованная на веб-сайте Белого дома, была утверждена президентом, передана его кабинету, разослана в департаменты и агентства и передана Конгрессу. Не существует никакой альтернативной, частной или секретной версии", – сказала она в комментарии PAP.

Напомним, 5 декабря США обнародовали новую стратегию национальной безопасности. В ней подчеркивается, что политика США в отношении Европы должна сосредоточиться на возвращении к стратегической стабильности в отношениях с Россией, предоставлении Европе большей ответственности за собственную оборону и предотвращении дальнейшего расширения НАТО.

В Европе с критикой отреагировали на содержание документа.

