Прем'єр Франції вірить у можливість ухвалити бюджет-2026 до кінця року

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню ще бачить шанси на схвалення у парламенті бюджету на 2026 рік до кінця поточного року.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це заявила речниця уряду.

Речниця сказала, що Лекорню ставить за мету забезпечити ухвалений держбюджет для Франції до 31 грудня і він вважає це можливим.

Водночас вона додала, що зараз "м’яч на боці парламенту" і результат дуже залежить від того, чи зможуть члени Сенату та депутати Національної асамблеї досягти компромісу.

Схвалення у нижній палаті парламенту окремого закону щодо фінансування соцзабезпечення 9 грудня стало першою тактичною перемогою, але після того Лекорню застеріг, що ухвалення всього держбюджету може виявитись набагато складнішим завданням.

У спробі зібрати достатньо голосів, а також не бажаючи використовувати "ядерну" опцію із затвердженням бюджету за спецпроцедурою без згоди парламенту, Лекорню запропонував провести у парламенті серію дебатів – щодо питань оборони, боротьби з наркоторгівлею, сільського господарства, енергетики та проблеми зростаючого дефіциту бюджету.

Більшість французів від початку не вірять, що Лекорню вдасться вирішити проблему, з якою не впорався його попередник – знайти компроміс із фракціями у парламенті, щоб затвердити бюджет і не отримати вотуму недовіри.

