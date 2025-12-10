Премьер Франции верит в возможность принять бюджет-2026 до конца года

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню еще видит шансы на одобрение в парламенте бюджета на 2026 год до конца текущего года.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь правительства.

Пресс-секретарь сказала, что Лекорню ставит целью обеспечить принятие госбюджета для Франции до 31 декабря и он считает это возможным.

В то же время она добавила, что сейчас "мяч на стороне парламента" и результат очень зависит от того, смогут ли члены Сената и депутаты Национальной ассамблеи достичь компромисса.

Одобрение в нижней палате парламента отдельного закона о финансировании соцобеспечения 9 декабря стало первой тактической победой, но после этого Лекорню предупредил, что принятие всего госбюджета может оказаться гораздо более сложной задачей.

В попытке собрать достаточно голосов, а также не желая использовать "ядерную" опцию с утверждением бюджета по спецпроцедуре без согласия парламента, Лекорню предложил провести в парламенте серию дебатов – по вопросам обороны, борьбы с наркоторговлей, сельского хозяйства, энергетики и проблемы растущего дефицита бюджета.

Большинство французов не верят, что Лекорню удастся решить проблему, с которой не справился его предшественник – найти компромисс с фракциями в парламенте, чтобы утвердить бюджет и не получить вотум недоверия.

Читайте подробнее в статье, как Макрон теряет контроль во Франции и избежит ли он перевыборов.