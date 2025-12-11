В Австрії ухвалили суперечливу заборону на носіння хіджабу в школах

В Австрії нижня палата парламенту більшістю голосів ухвалила заборону на носіння хіджабу в школах для дівчат віком до 14 років.

Про це повідомляє Die Presse, інформує "Європейська правда".

Проти відповідної ініціативи голосували лише представники партії "Зелених".

Проголосована заборона має застосовуватися до головних уборів, які "прикривають голову відповідно до ісламських традицій".

Заборона носіння хіджабу не поширюється на шкільні заходи, що проводяться поза межами шкільної будівлі.

Санкції за порушення можливі з 2026/27 навчального року – в крайньому разі можуть бути накладені штрафи від 150 до 800 євро.

Міністр освіти Крістоф Відеркехр говорив про основне право на особистий розвиток і самореалізацію незалежно від обмежень. Хіджаб – це не просто шматок тканини, а знак пригнічення, говорила міністерка інтеграції Клаудія Плаколм.

Ультраправа Австрійська партія свободи (FPÖ) назвала заборону "першим кроком", який потім слід розширити, щоб охопити всіх учнів і шкільний персонал.

Ісламська релігійна громада Австрії, орган, який офіційно представляє мусульман країни, відхилила заборону як таку, що порушує фундаментальні права.

Як зазначається, у 2020 році Конституційний суд скасував подібну заборону для дівчат віком до 10 років, оскільки вона була "спрямована проти мусульман". Суд тоді постановив, що порушення принципу релігійної нейтральності держави вимагає особливого обґрунтування.

У Швейцарії з 1 січня 2025 року набула чинності заборона на носіння паранджі та нікабу.

У французьких державних школах заборонили носити традиційну мусульманську сукню-абая, що закриває усе тіло.