В Австрии приняли спорный запрет на ношение хиджаба в школах

В Австрии нижняя палата парламента большинством голосов приняла запрет на ношение хиджаба в школах для девочек в возрасте до 14 лет.

Об этом сообщает Die Presse, информирует "Европейская правда".

Против соответствующей инициативы голосовали только представители партии "Зеленых".

Проголосованный запрет должен применяться к головным уборам, которые "прикрывают голову в соответствии с исламскими традициями".

Запрет на ношение хиджаба не распространяется на школьные мероприятия, проводимые за пределами школьного здания.

Санкции за нарушение возможны с 2026/27 учебного года – в крайнем случае могут быть наложены штрафы от 150 до 800 евро.

Министр образования Кристоф Видеркехр говорил об основном праве на личное развитие и самореализацию независимо от ограничений. Хиджаб – это не просто кусок ткани, а знак угнетения, говорила министр интеграции Клаудия Плаколм.

Ультраправая Австрийская партия свободы (FPÖ) назвала запрет "первым шагом", который затем следует расширить, чтобы охватить всех учеников и школьный персонал.

Исламская религиозная община Австрии, орган, который официально представляет мусульман страны, отклонила запрет как нарушающий фундаментальные права.

Как отмечается, в 2020 году Конституционный суд отменил подобный запрет для девочек в возрасте до 10 лет, поскольку он был "направлен против мусульман". Суд тогда постановил, что нарушение принципа религиозной нейтральности государства требует особого обоснования.

В Швейцарии с 1 января 2025 года вступил в силу запрет на ношение паранджи и никаба.

Во французских государственных школах запретили носить традиционное мусульманское платье-абая, закрывающее все тело.