В Австрії хочуть заборонити хіджаби для дівчат до 14 років у школах

Керівна коаліція Австрії планує ухвалити закон про заборону носіння хіджабів у школах для дівчат віком до 14 років, попри критику з боку правозахисних організацій.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Керівна коаліція Австрії зробила боротьбу з нелегальною міграцією центральним пунктом своєї програми, що, на думку критиків, підживлює антимусульманські настрої.

Цього тижня нижня палата парламенту має обговорити законопроєкт, який запровадить заборону на носіння хіджабів у школах для дівчат віком до 14 років.

"Це не захід проти релігії. Це захід для захисту свободи дівчат у цій країні", – заявив Янник Шетті, парламентський лідер ліберальної партії Neos.

За його словами, заборона торкнеться до 12 тисяч дітей.

Ультраправа Австрійська партія свободи (FPÖ) назвала запропоновану заборону "першим кроком", який потім слід розширити, щоб охопити всіх учнів і шкільний персонал.

Ісламська релігійна громада Австрії, орган, який офіційно представляє мусульман країни, відхилила заборону як таку, що порушує фундаментальні права.

Як зазначається, у 2020 році Конституційний суд скасував подібну заборону для дівчат віком до 10 років, оскільки вона була "спрямована проти мусульман". Суд тоді постановив, що порушення принципу релігійної нейтральності держави вимагає особливого обґрунтування.

Тепер уряд заявляє, що намагався уникнути такого ж результату.

"Чи пройде це перевірку Конституційного суду? Я не знаю. Ми зробили все, що могли", – додав Шетті.

Очільник консервативної Австрійської народної партії (ÖVP) Крістіан Штокер очолив уряд Австрії у лютому 2025 року після місяців коаліційних переговорів. До коаліції з ÖVP увійшли соціал-демократи (SPÖ) і ліберальна партія NEOS.

Останні опитування показують, що ультраправа Австрійська партія свободи (FPÖ) значно випереджає коаліційні партії, маючи 37% голосів – значне зростання порівняно з результатами парламентських виборів 2024 року.