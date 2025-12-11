В уряді Польщі вважають, що в країні нема двозначностей щодо того, чи має Україна бути у ЄС

У Польщі немає двозначностей у настроях щодо того, чи має Україна стати членом Європейського Союзу.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це сказав Ігнацій Немчицький, державний секретар в МЗС Польщі, на полях неформальної зустрічі Ради з загальних справ ЄС у Львові.

Державного секретаря запитали, чи є у Польщі внутрішні розбіжності, які потрібно здолати, щоб країна підтримала вступ України в ЄС.

"Якщо подивитися на дослідження громадської думки у Польщі, то ситуація досить зрозуміла. І, думаю, більшість польських громадян погодяться зі мною і скажуть, що у наших стратегічних інтересах – щоб Україна була в ЄС", – відповів Немчицький.

"Звісно, процес розширення завжди непростий – я не казатиму, що він простий. Ми будемо вести перемовини, проте підсумковий результат досить зрозумілий", – додав держсекретар МЗС Польщі.

Як повідомляли, 11 грудня ЄС оголосив про запуск нового формату технічних вступних переговорів з Україною, які не залежать від угорського вето.

Детально про формат Frontloading читайте у статті "ЄП" "Завантаження в обхід Орбана".

