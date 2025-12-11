В правительстве Польши считают, что в стране нет двусмысленности, должна ли Украина быть в ЕС

В Польше нет двусмысленностей в настроениях о том, должна ли Украина стать членом Европейского Союза.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом сказал Игнаций Немчицкий, государственный секретарь в МИД Польши, на полях неформальной встречи Совета по общим делам ЕС во Львове.

Государственного секретаря спросили, есть ли у Польши внутренние разногласия, которые нужно преодолеть, чтобы страна поддержала вступление Украины в ЕС.

"Если посмотреть на исследования общественного мнения в Польше, то ситуация достаточно ясна. И, думаю, большинство польских граждан согласятся со мной и скажут, что в наших стратегических интересах – чтобы Украина была в ЕС", – ответил Немчицкий.

"Конечно, процесс расширения всегда непростой – я не буду говорить, что он простой. Мы будем вести переговоры, однако итоговый результат достаточно понятен", – добавил госсекретарь МИД Польши.

Как сообщалось, 11 декабря ЕС объявил о запуске нового формата технических вступительных переговоров с Украиной, которые не зависят от венгерского вето.

Подробно о формате Frontloading читайте в статье "ЕП" "Загрузка в обход Орбана".

