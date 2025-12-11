Зеленський розкрив деталі перемовин про статус окупованої ЗАЕС за "мирним планом" США

Питання статусу та управління окупованою Запорізькою АЕС залишається одним зі спірних у перемовинах про потенційну мирну угоду; американська сторона пропонує "спільний формат" для управління станцією.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це під час зустрічі із журналістами заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський зазначив, що питання окупованої ЗАЕС є однією з ключових неузгоджених позицій – поруч з долею Донеччини. Позиції України й Росії кардинально різняться – "для нас ЗАЕС це – наше, а "рускі" вважають, що якщо вони окупували, то це їхнє".

"Американці хочуть спільний формат для управління станцією. Тут наша позиція дуже проста. Якщо американці можуть забрати станцію під себе, якимось чином демілітаризують цю зону – тобто, російські війська повинні вийти зі станції на якусь відстань, тоді буде можливість, щоб був доступ до станції в України. А потім вже треба шукати можливість, як усім цим керувати", – сказав президент.

"Якщо американці можуть станцію під себе забрати, то зрозуміло тоді, що означає їхня частка у станції, це їхній вплив, це їхні гроші, а наше – це наше. І тому станом на зараз, що це за консорціум може бути по станції, як це все реалізувати, як далі запустити роботу, як менеджерити, – поки що складно сказати. Все це в обговореннях", – підсумував він.

Також Зеленський розповів, як виглядає "компромісне бачення" США щодо Донбасу.

Крім того, президент України заявив, що після сигналів США попросив підготувати законодавство про вибори у воєнний час.