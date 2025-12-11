Зеленський після сигналів США попросив готувати законодавство про вибори у воєнний час

Президент Володимир Зеленський повідомив, що після сигналів від Сполучених Штатів попросив народних депутатів підготувати законодавчі зміни щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Зеленський заявив під час зустрічі із журналістами у Києві.

Як зазначив глава держави, партнери, зокрема, Сполучені Штати, не вперше говорять про необхідність провести вибори.

"Сказав президент США, що всі хочуть закінчити війну і що не може так бути, що українці будуть розтягувати цей момент через начебто тримання за ту чи іншу посаду. І тому я, безумовно, за вибори", – сказав президент.

Він наголосив, що якщо вибори відбудуться, то вони повинні пройти легітимно, і тут потрібна буде підтримка партнерів: "Якщо можливо з боку партнерів допомогти нам організувати сам процес виборів безпечно в адекватні терміни, я буду підтримувати".

Зеленський повідомив, що на тлі "сигналів" від США звернувся до нардепів з проханням розробити законодавчі зміни для проведення виборів у воєнний час.

"Щоб це не було просто медійним сигналом від мене, я попросив народних депутатів України підготувати законодавчі зміни щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану. Сьогодні важливо закінчити війну, і важливо її закінчити в сильній позиції для України. Був сигнал від Сполучених Штатів щодо виборів – я відреагував, і готовий до цього", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що є дві важливі речі, які потрібно пропрацювати: безпека і законодавство. Тому він закликав ключових партнерів України та українських парламентів "показати те, як можуть бути пропрацьовані обидві ці речі".

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив у інтерв’ю Politico, що Україні "настав час" провести президентські вибори.

У ЄС після слів Трампа сказали, що вважають Зеленського легітимним президентом і зауважують, що вибори президента в Україні мають відбутися, коли дозволять обставини.

Зеленський під час візиту до Італії відреагував на слова Трампа, кажучи, що готовий до виборів.