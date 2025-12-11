Зеленський розповів, як виглядає "компромісне бачення" США щодо Донбасу

Президент Володимир Зеленський розповів, що "компромісне бачення" США щодо контролю над нині підконтрольним Україні Донбасом полягає у тому, що українські війська виходять з території Донеччини, а російські війська туди не заходять.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Зеленський заявив під час зустрічі із журналістами в Києві.

Президент зауважив, що у рамках мирних переговорів територіальне питання досі залишається неврегульованим, і наразі важко сказати, "як буде наприкінці в документах".

Він підкреслив, що Росія хоче отримати під свій контроль весь Донбас – і Україна цього "не сприймає".

"Американці шукають якийсь формат. Вони обговорювали питання щодо "вільної економічної зони". Американці називають це так, а "рускі" – "демілітаризованою зоною", – сказав Зеленський.

Він наголосив: позиція України полягає у тому, аби війська залишалися там, де вони нині перебувають на лінії зіткнення. За його словами, американська сторона бачить розбіжності у позиціях України та РФ і пропонує "компроміс".

"Вони бачать, що українські війська виходять з території Донеччини і компроміс начебто в тому, що російські війська не заходять на цю територію Донеччини. Хто керуватиме цією територією, яку вони називають вже "вільною економічною зоною" або "демілітаризованою зоною" – вони не знають. Ось так приблизно зараз виглядає компромісне бачення Сполучених Штатів Америки", – розповів президент.

Він наголосив, що Україна може не прийняти таку пропозицію, оскільки "коли ви кажете нам про компроміс, ви маєте давати справедливий компроміс".

"Треба продовжувати розмову і пробувати знайти відповіді на всі питання так, щоб все було більш адекватно. Наприклад, відійшли ці на 5 км, ці – теж на 5 км. Якщо одні відійшли на 10 км, то і інші – на 10 км. Також, як це робиться в усіх війнах, повинен бути якийсь моніторинг", – сказав Зеленський.

Також президент зазначив, що на питання щодо територій має дати відповідь народ України – у форматі виборів чи у форматі референдуму.

Видання FT раніше повідомляло, що останні пропозиції США щодо мирного плану не містять заклику до Росії вивести свої війська з Донеччини та Луганщини для створення там демілітаризованої зони.

Повідомляли, що представники України та США в середу провели переговори щодо відбудови та економічного відновлення України після завершення війни.