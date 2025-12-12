Міністри економіки ЄС обговорили "репараційні позики" для України за вечерею

Увечері 11 грудня міністри економіки та фінансів Європейського Союзу обговорили деталі надання Україні "репараційних позик" на базі заморожених активів Росії, обговорення продовжиться і 12 грудня на засіданні Ради ЄС з питань економіки та фінансів (ЕкоФін).

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомила міністерка економіки головуючої в ЄС Данії Стефані Лозе зранку 12 грудня перед початком ЕкоФіну.

Обговорення використання заморожених активів РФ на користь України продовжується у рамках Ради ЄС з питань економіки та фінансів.

"Вчора ми вечеряли з усіма нашими колегами, щоб обговорити надзвичайно важливе питання нового фінансування ЄС для України. Дуже важливо, щоб ми досягли прогресу в цьому питанні", – наголосила Лозе.

Вона зауважила, що "безпека Європи безпосередньо пов’язана з тим, що відбувається в Україні", а "забезпечення нового фінансування для України є прямою відповідальністю Європи".

"Ми провели дуже хорошу дискусію серед міністрів щодо пропозиції Єврокомісії про "репараційну позику", особливо щодо фінансових деталей, пов’язаних із цією пропозицією: питань гарантій, питань про те, як саме цей кредит працює. Залишаються ще деякі занепокоєння, які необхідно вирішити. Звісно, є ще країни, які мають певні побоювання", – розповіла данська міністерка.

Вона запевнила, що міністри продовжать "працювати над з’ясуванням усіх елементів".

"Сподіваємося, зможемо прокласти шлях до прийняття рішення Європейською радою наступного тижня", – додала Стефані Лозе.

Як повідомляла "Європейська правда", Комітет постійних представників ЄС (Coreper) у четвер, 11 грудня, розпочав голосування за письмовою процедурою про заборону повернення Росії заморожених у юрисдикції ЄС активів.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 3 грудня оголосила два рішення щодо фінансування України у 2026-2027 роках: одне з них пропонує використати кошти від заморожених російських активів у ЄС для надання Україні "репараційної позики".

Ще до оголошення нової пропозиції Бельгія назвала її категорично неприйнятною.

Більш того, премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер не виключає юридичних заходів, якщо Єврокомісія схвалить неприйнятний для його країни план.

