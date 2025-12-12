Министры экономики ЕС обсудили "репарационные займы" для Украины за ужином

Вечером 11 декабря министры экономики и финансов Европейского Союза обсудили детали предоставления Украине "репарационных займов" на базе замороженных активов России, обсуждение продолжится и 12 декабря на заседании Совета ЕС по вопросам экономики и финансов (ЭкоФин).

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщила министр экономики председательствующей в ЕС Дании Стефани Лозе утром 12 декабря перед началом ЭкоФина.

Обсуждение использования замороженных активов РФ в пользу Украины продолжается в рамках Совета ЕС по вопросам экономики и финансов.

"Вчера мы ужинали со всеми нашими коллегами, чтобы обсудить чрезвычайно важный вопрос нового финансирования ЕС для Украины. Очень важно, чтобы мы достигли прогресса в этом вопросе", – подчеркнула Лозе.

Она отметила, что "безопасность Европы напрямую связана с тем, что происходит в Украине", а "обеспечение нового финансирования для Украины является прямой ответственностью Европы".

"Мы провели очень хорошую дискуссию среди министров относительно предложения Еврокомиссии о "репарационном займе", особенно относительно финансовых деталей, связанных с этим предложением: вопросов гарантий, вопросов о том, как именно этот кредит работает. Остаются еще некоторые беспокойства, которые необходимо решить. Конечно, есть еще страны, которые имеют определенные опасения", – рассказала датский министр.

Она заверила, что министры продолжат "работать над выяснением всех элементов".

"Надеемся, сможем проложить путь к принятию решения Европейским Советом на следующей неделе", – добавила Стефани Лозе.

Как сообщала "Европейская правда", Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) в четверг, 11 декабря, начал голосование по письменной процедуре о запрете возвращения России замороженных в юрисдикции ЕС активов.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 3 декабря объявила два решения по финансированию Украины в 2026-2027 годах: одно из них предлагает использовать средства от замороженных российских активов в ЕС для предоставления Украине "репарационного займа".

Еще до объявления нового предложения Бельгия назвала его категорически неприемлемым.

Более того, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер не исключает юридических мер, если Еврокомиссия одобрит неприемлемый для его страны план.

