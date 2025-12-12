Прем'єр Грузії позував на одному фото з Путіним

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе на форумі в Ашхабаді, присвяченому Міжнародному року миру і довіри, позував для "сімейного фото", на якому був присутній і глава Кремля Владімір Путін.

Про це повідомляє "Грузия Online", пише "Європейська правда".

Крім Путіна і Кобахідзе, на фото також були присутні президент Ірану Масуд Пезешкіан, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, президент Вірменії Ваагн Хачатурян і прем'єр Азербайджану Алі Асадов.

Опозиційні політики розцінюють рішення Кобахідзе бути присутніми на заході разом із Путіним як ознаку перегляду зовнішньополітичного курсу Грузії.

"Це форум, де Путін дуже відкрито і публічно заявив, що країни-учасниці повинні бути політично і міжнародно нейтральними. Режим, який оголосив війну власним громадянам, грузинському народу і всьому світу, фактично визнає той політичний меседж, з яким Путін виступив на цьому форумі", – вважає представниця "Нацруху" Хатія Деканоїдзе.

Нагадаємо, що Грузію найбільше серед інших країн-кандидатів критикували у представленому Єврокомісією пакеті звітів про розширення. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що наразі Грузія є країною-кандидатом на членство в ЄС "лише за назвою".

