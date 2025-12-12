Премьер Грузии позировал на одном фото с Путиным

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на форуме в Ашхабаде, посвященном Международному году мира и доверия, позировал для "семейного фото", на котором присутствовал и глава Кремля Владимир Путин.

Об этом сообщает "Грузия Online", пишет "Европейская правда".

Кроме Путина и Кобахидзе, на фото также присутствовали президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Армении Ваагн Хачатурян и премьер Азербайджана Али Асадов.

Оппозиционные политики расценивают решение Кобахидзе присутствовать на мероприятии вместе с Путиным как признак пересмотра внешнеполитического курса Грузии.

"Это форум, где Путин очень открыто и публично заявил, что страны-участницы должны быть политически и международно нейтральными. Режим, который объявил войну собственным гражданам, грузинскому народу и всему миру, фактически признает тот политический месседж, с которым Путин выступил на этом форуме", – считает представительница "Нацдвижения" Хатия Деканоидзе.

Напомним, что Грузию больше всего среди других стран-кандидатов критиковали в представленном Еврокомиссией пакете отчетов о расширении. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что сейчас Грузия является страной-кандидатом на членство в ЕС "только по названию".

Читайте также статью "ЕвроПравды": Украину предупредили, но не наказали. Как ЕС оценил реформы и чего ждет от Киева.